Pleitbezorger van docentkwaliteit ontvangt zilveren penning Universiteit Utrecht

Emeritus hoogleraar Onderwijswetenschappen Theo Wubbels ontving vandaag de zilveren penning van de Universiteit Utrecht voor zijn grote verdiensten voor de kwaliteit van het Utrechtse onderwijs, verbetering van docentkwaliteit en onderwijsvernieuwing. Hij kreeg de penning uit handen van rector magnificus Bert van der Zwaan, tijdens de opening van het nieuwe Utrecht Centre for Academic Teaching.

De Universiteit Utrecht investeert sinds de jaren negentig veel in kwaliteit van het onderwijs en docenten. Een van de drijvende krachten achter alle initiatieven op het gebied van docentenkwaliteit, is Theo Wubbels. Wubbels was onderwijsdirecteur, vice-decaan onderwijs, admissions dean en initiatiefnemer van de Academische Pabo.

Als wetenschappelijk directeur van het IVLOS was Wubbels onder meer nauw betrokken bij de ontwikkeling van het systeem van basis- en seniorkwalificaties onderwijs, dat in Utrecht voor het eerst werd geïntroduceerd en landelijk navolging kreeg. De onderwijshoogleraar stond ook aan de basis van de leergang onderwijskundig leiderschap, die inmiddels door meer dan 150 Utrechtse docenten is gevolgd.

Utrecht Centre for Academic Teaching

De uitreiking van de erepenning vond plaats tijdens de officiële opening van het Centre for Academic Teaching: de nieuwe centrale plek voor academici om zich te ontwikkelen in onderwijs. Bert van der Zwaan memoreerde dat het centrum voortkomt uit jarenlange vernieuwingen door de Universiteit Utrecht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. “Het Centre for Academic Teaching bundelt de bestaande activiteiten en zal onze docenten inspireren en aanmoedigen om continu naar verbetering te zoeken.” Hij benadrukte de academische benadering van onderwijs in Utrecht: “Het Centre zal de implementatie van bewezen onderwijsvernieuwingen in een stroomversnelling brengen.”

Ook Rhea van der Dong, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) sprak tijdens de opening over het belang van kwalitatief onderwijs en investering in docenten.

Het Centre for Academic Teaching is gevestigd in de Universiteitsbibliotheek op het Utrecht Science Park.

Zilveren penning

De Universiteit Utrecht kent een zilveren penning die wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Universiteit Utrecht.