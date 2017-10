Plantensamenstelling hoogvenen verandert wel, maar functie niet

De biologen onderzochten de effecten van de klimaatverandering en de toename van stikstof en zwavel in de lucht door een vergelijking van 56 hoogveengebieden verspreid over heel Europa. Per hoogveen inventariseerden ze welke soorten er groeien. Vervolgens analyseerden ze de relaties tussen de soorten en het lokale klimaat en de samenstelling van de atmosfeer. Hieruit bleek dat er duidelijke verschillen in vegetatie bestaan tussen hoogvenen, maar opvallend genoeg was de biodiversiteit, het aantal verschillende soorten, vergelijkbaar.

Tegengestelde voorkeur

Nadere analyse wees uit dat twee groepen van planten te onderscheiden zijn die meestal samen voorkomen. Het verschil tussen de groepen is dat zij een tegengestelde voorkeur hebben voor de omstandigheden. Zo gedijt de ene groep goed bij een hogere temperatuur en meer neerslag en de ander juist bij een lagere temperatuur en minder neerslag. Omdat de planten binnen die twee groepen vergelijkbare biologische functies hebben, blijft het hoogveen ondanks verschuivingen in de plantengemeenschappen toch goed functioneren.

500 Miljard ton koolstof

Dat is dus goed nieuws, gezien de naar schatting 500 miljard ton koolstof die wereldwijd in hoogvenen ligt opgeslagen. Het voortbestaan van hoogvenen blijft echter kwetsbaar. De meeste Europese hoogveengebieden zijn door menselijke activiteiten al verdwenen of ernstig aangetast. “Het is daarom erg belangrijk dat de huidige hoogvenen niet worden beschadigd door drainage of andere grote ingrepen”, aldus onderzoeksleider prof. Jos Verhoeven van de Universiteit Utrecht.

Dit onderzoek is medegefinancierd door NWO-ALW en de Nederlandse Stichting tot Behoud van Ierse venen en maakt deel uit van het BiodivERsA-PEATBOG-project dat als ERA-net project gefinancierd werd binnen het ‘6th Framework Programme for Research’ van de Europese Unie. In de afrondende fase werd Bjorn Robroek gefinancierd door de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Zwitserland, en de University of Southampton, Verenigd Koninkrijk.

Publicatie

‘Taxonomic and functional turnover are decoupled in European peat bogs’

Bjorn J. M. Robroek*, Vincent E. J. Jassey, Richard J. Payne, Magalí Martí, Luca Bragazza, Albert Bleeker**, Alexandre Buttler, Simon J. M. Caporn, Nancy B. Dise, Jens Kattge, Katarzyna Zając, Bo H. Svensson, Jasper van Ruijven***, Jos T. A. Verhoeven*

Nature Communications, 27 oktober, DOI 10.1038/s41467-017-01350-5

* verbonden aan de Universiteit Utrecht; Bjorn Robroek werkt sinds maart 2017 aan de University of Southampton

** Planbureau voor de Leefomgeving

*** Nature Conservation and Plant Ecology group, Wageningen Universiteit

Pathways to sustainability

Dit onderzoek maakt deel uit van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Pathways to Sustainability van de Universiteit Utrecht.