Plan je voortplanting

Het was afgelopen week op verschillende plekken in het nieuws: Nederland 'ontpilt'. De NOS vroeg verschillende jonge vrouwen waarom ze gestopt zijn met de pil. Bijwerkingen zoals een verhoogd risico op trombose, gewichtstoename en de invloed op de hormoonhuishouding worden genoemd. Er zijn ondertussen ook voldoende alternatieven voor de pil beschikbaar, zoals een koperspiraal of de prikpil. Trouw publiceerde afgelopen weekend een artikel over een stel dat een ouderwetse methode nieuw leven heeft ingeblazen: periodieke onthouding. Het stel ontwikkelde daarvoor de app Natural Cycles dat op basis van temperatuurschommelingen van het lichaam vertelt of de vrouw in haar vruchtbare periode zit of niet. Volgens twee klinische studies is de app even effectief als de pil, mits consistent gebruikt. Bijkomend voordeel: je kan de app ook gebruiken als je juist wel zwanger wilt worden.

Weinig wordt nog aan het toeval overgelaten en technologie (of 'ouderwetse' onthouding) maakt plannen gemakkelijker. Gynaecoloog prof. Bart Fauser (UMC Utrecht) richtte de eicelbank op en besprak in zijn lezing 'De Eicelbank' de ontwikkeling dat steeds meer vrouwen zwanger worden met behulp van technologische ingrepen. Is de eicelbank binnenkort net zo gangbaar als het gebruik van anticonceptiemiddelen? Bekijk de lezing van prof. Frauser over de eicelbank terug.

Elke week wordt een opvallend bericht uit de actualiteit gekoppeld aan een opname uit het archief van Studium Generale - Podium voor kennis & reflectie van de Universiteit Utrecht.