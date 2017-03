Per 1 maart is Paul Mason benoemd tot hoogleraar ‘Petrology’ aan de Universiteit Utrecht. Met zijn onderzoek richt hij zich op de omstandigheden waarin gesteente gevormd wordt en wat we hier uit kunnen leren over het ontstaan en de evolutie van het vroegste leven op aarde.

Voor het gemak kun je zeggen dat prof. dr. Paul Mason onderzoek doet naar stenen, een begrijpelijke versimpeling van de leerstoel ‘Petrology’. De naam vangt echter wel de complete essentie van zijn werk. ‘Ik onderzoek de chemische en mineralogische samenstelling van héél oud gesteente op verschillende plaatsen ter wereld. Het oudste leven op aarde werd gevormd door bacteriën en zij laten geen fossielen achter. Door te kijken naar geochemie van het aardoppervlak probeer ik de geschiedenis van de aarde en het vroegste leven te ontrafelen.’ vertelt Mason. Onderzoek naar gesteente is één van de oudste velden in de aardwetenschappen. ‘Er wordt al meer dan een eeuw onderzoek naar gesteente gedaan en nog steeds is het onderzoek ontzettend relevant.’

Spannende vragen

Petrologie is interessant omdat gesteente allerlei informatie met zich meedraagt . Door onderzoek te doen naar de samenstelling en structuur van gesteente proberen wetenschappers antwoord te vinden op vragen als: hoe is het leven op aarde ontstaan en geëvolueerd? Wanneer is de platentektoniek ontstaan? Sinds wanneer zit er zuurstof in onze atmosfeer? Mason: “Het is bijna onvoorstelbaar dat de antwoorden te vinden zijn in een stuk rots.” Volgens Mason kun je gesteente lezen. Het type mineralen dat een stuk steen bevat, de chemische componenten van de steen; ze vertellen ons iets over onze evolutie, onze omgeving en de veranderingen die door de jaren heen hebben plaats gevonden. “De chemische samenstelling van een stuk steen is als het ware een fossiel op zichzelf,” aldus Mason. Door de voortdurende ontwikkeling en verbetering van meettechnieken, komen we steeds dichter bij antwoorden op deze eeuwenoude vragen.

Maatschappelijk impact

Het onderzoek van prof. dr. Paul Mason past binnen één van de onderzoekroutes in de Nederlandse wetenschapsagenda. De Nederlandse wetenschapsagenda bestaat uit 140 grote wetenschappelijke vragen. Deze vormen het fundament voor ‘routes’ waarmee nieuwe verbindingen in onderzoek kunnen worden gelegd om zo belangrijke maatschappelijke vraagstukken te tackelen, zoals de vraag ‘wanneer ontstond leven op onze planeet’. Onderzoek naar het ontstaan van leven is niet alleen relevant voor onze planeet, maar ook voor het ontwikkelen van onderzoeksmethodes die gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar leven op andere planeten, zoals Mars. Mason: “Mijn onderzoek naar gesteenten is een belangrijk onderdeel van deze grote puzzel”.

Inaugurele rede

Prof. dr. Paul Mason zal een inaugurele rede houden in het Academiegebouw. De datum wordt later bekend gemaakt.