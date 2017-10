Ouafa Dahri is de jongste spreker ooit bij de Universiteit van Nederland

Had je geen podiumvrees?

“Nee, dat viel mee, ik heb er vooral enorm van genoten. En het is niet live – dus als ik het had verpest dan had het vast wel opnieuw gekund. Ik hoopte vooral dat iedereen in het publiek het zou begrijpen. Veel mensen hebben geen idee wat de mogelijkheden van bioprinten zijn en het is geweldig om ze dat te vertellen. Volgens mij is dat goed gelukt.”

Tijdens je praatje werd er op het podium een 3D-oortje geprint, maar dat leek niet helemaal goed te gaan?

“Dat klopt! Toen ik het testte, werkte het natuurlijk prima. Maar tijdens de opnames werd het door de verlichting denk ik te warm voor de printer. Hij maakte een nogal lelijk oortje. Maar ik had een ander oortje bij me dat er wel goed uitzag, dus dat was geen ramp.”

Smaakte het geven van college naar meer? Heb je ambities in de wetenschap?

“Ik ga nu eerst een jaar stage lopen aan de Universität Würzburg, waar ze ook met bioprinting bezig zijn. Daarnaast ga ik in november met het Utrechtse iGEM-team naar Boston. Maar inderdaad: na mijn afstuderen hoop ik te kunnen promoveren en carrière te maken in de wetenschap.”