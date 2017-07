Opvallende onderzoeken en bijzondere prestaties

Bestuurlijk en Maatschappelijke Verdiensten

De drie genomineerden voor de studentenprijs Bestuurlijk en maatschappelijke verdiensten zijn:

Utrecht Physics Challenge Team

Negen Natuurkundestudenten organiseerden een groots opgezet evenement op het Domplein (The Utrecht Physics Challenge) met het doel om het belang van natuurkunde onder een breed publiek onder de aandacht te brengen. Het evenement was goed zichtbaar en heeft bijgedragen aan het goede imago van studenten in het algemeen en die van de Universiteit Utrecht in het bijzonder. Het team liet met dit publieksevenement zien dat zij als groep uitstekend in staat zijn met een enorme creativiteit een groot evenement succesvol te realiseren.

Roos Ykema

De studente Milieu- en Natuurwetenschappen en Rechten zette het Taalles Vluchtelingen Utrecht Team op. Roos verzorgt met vijftig tot zestig taalvrijwilligers, bijna allemaal studenten, taallessen voor vluchtelingen in het asielzoekerscentrum Oog en Al.

Sabine van der Laan en Sophie Merckelbach

De masterstudenten Geneeskunde zijn de drijvende kracht achter Apollo Society, een internationale studentenorganisatie die relevant patiëntgericht onderzoek wil stimuleren en verdieping van het geneeskundecurriculum nastreeft. Inmiddels zijn er ook afdelingen in Singapore en Toronto.