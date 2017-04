Op jacht naar leven diep in de aarde

Met onze eigen ogen kunnen we zien dat op het aardoppervlak leven aanwezig is. Ook weten we dat er levende wezens zijn kleiner dan we met het blote oog kunnen zien, zoals bacteriën of andere eencellige organismen. Maar waar we eigenlijk nooit bij hebben stilgestaan is dat er ook leven is ver onder onze voeten, diep in de aardkorst. Maar hoe diep, en hoe dat leven aan zijn energie komt was nog onbeantwoord.

Moddervulkanen

Enorme moddervulkanen bovenop de plek waar de Pacifische Plaat onder de Filipijnse Plaat verdwijnt spuwen stukjes gesteente naar boven die zo’n twintig kilometer onder de zeebodem zitten. Het koude vocht dat vrijkomt in het proces van de onder elkaar doorschuivende aardplaten, zorgt voor chemische reacties bij de rotsformaties diep daaronder. Dat proces heet serpentinisatie, en voorziet mogelijk het leven diep in de aarde van energie.

Organisch materiaal

Een interdisciplinair en internationaal onderzoeksteam, geleid door de Universiteit Utrecht, analyseerde in hun zoektocht naar leven in de diepe aarde stukken gesteente van zo’n twintig kilometer diepte, die door de moddervulkanen omhoog zijn gespuwd. Ze vonden organisch materiaal, ingekapseld in de stukken steen.

Flessenpost

“Het is een soort flessenpost”, vertelt Oliver Plümper, aardwetenschapper aan de Universiteit Utrecht en eerste auteur van het artikel. “Hoewel we niet met extreme precisie de exacte oorsprong kunnen aanwijzen van het organisch materiaal, duidt onze chemische analyse op leven heel diep binnen of zelfs onder de moddervulkaan.”