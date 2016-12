Ontspannen met de Top 2000?

Sinds gisteren is de Top 2000 weer op radio 2. Een terugkerend fenomeen dat vele luisteraars aan de radio kluistert. Muziek doet iets met ons. Bepaalde nummers halen herinneringen op, en spelen in op onze gevoelens en emoties. Maar wat moet je luisteren om echt te ontspannen? Volgens psychiater dr. Christiaan Vinkers (UMC Utrecht) denkt men vaak dat dat klassieke muziek is, maar het is vooral afhankelijk van wat je mooi vindt. Hoe sterker je voorkeur voor een bepaalde muziekstijl, hoe groter het stressverminderende effect. Of dat nu klassiek, pop of heavy metal is. Muziek werkt in op je hersenen op een gebied dat direct belangrijk is voor emotie, stress en angst: de amygdala. Daarnaast speelt muziek in op de hippocampus, waar je herinneringen opslaat. Muziek kan, zelfs jaren later, herinneringen en (fijne) emoties oproepen.

Tijdens het Betweter Festival trad Christiaan Vinkers samen met harpist Remy van Kesteren op, en gingen ze samen op een wetenschappelijke, muzikale én persoonlijke zoektocht naar het effect van muziek op stress. Bekijk het optreden.

