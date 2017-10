Onderzoek naar vloerconstructie Life Sciences Incubator

Bij de bouw van de Life Sciences Incubator (LSI) op het Utrecht Science Park zijn zogeheten breedplaatvloeren gebruikt. Er is géén instortingsgevaar, blijkt uit onderzoek. Wel wordt aanvullend onderzoek gedaan. Gebruikers en huurders zijn geïnformeerd.

De vloerconstructie van de LSI komt sterk overeen met de constructie die gebruikt is bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven en veel andere recent opgeleverde gebouwen in Nederland, die nu onderzocht worden vanwege mogelijke instabiliteit. De branche en het ministerie van BZK hebben gebouweigenaren geadviseerd de constructies van gebouwen die na 1999 in gebruik zijn genomen te onderzoeken.

Geen acute veiligheidsrisico's

Uit veiligheidsonderzoek door de Universiteit Utrecht naar haar gebouwen blijkt dat in de LSI breedplaatvloeren met gewichtsbesparing zijn toegepast. De universiteit heeft direct een onafhankelijke constructeur ingeschakeld om nader bouwkundig onderzoek te doen. De constructeur heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van acute veiligheidsrisico’s bij normaal gebruik.

Vervolgonderzoek

Wel is vervolgonderzoek nodig om te beoordelen of het gebouw aan alle veiligheidsnormen voldoet en versterkende maatregelen nodig zijn. De resultaten van dit vervolgonderzoek worden binnenkort verwacht. In de tussentijd is normaal gebruik van de kantoren en laboratoria toegestaan.