Onderzoek Kustpact: juridisch instrumentarium voor regulering kustbebouwing

Op 21 februari 2017 is het Kustpact gesloten over nieuwe recreatieve bebouwing aan de Nederlandse kust. Minister Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en ruim 60 betrokken partijen hebben hierin afspraken gemaakt over de bescherming en ontwikkeling van de Nederlandse kust. Onder deze partijen zijn provincies, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer, natuurorganisaties en de recreatiesector.

Inventarisatie door onderzoekers UCWOSL

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) voor de opstelling van het Kustpact een inventarisatie gemaakt van het juridisch instrumentarium waarmee het bouwen op en rond het kustfundament wordt of kan worden gereguleerd. Met de ondertekening van het Kustpact is ook dit onderzoek naar het juridisch instrumentarium openbaar geworden.

