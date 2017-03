Oceaan in de tropen zo warm als een heet bad

Temperaturen in de tropische oceaan stegen tot boven de 36 graden Celsius, zo warm als water in een jacuzzi, toen de aarde 56 miljoen jaar geleden razendsnel opwarmde. De hoge watertemperaturen leidden tot een enorme sterfte onder organismen in de regio, zo schrijven klimaatonderzoekers van de Universiteit Utrecht in een nieuw artikel dat deze week in Science Advances verschijnt.

De bevindingen vormen daarnaast een belangrijk bewijs dat de temperaturen in de tropen door klimaatverandering veel verder kunnen stijgen dan wat wetenschappers eerder vermoedden, vertelt aardwetenschapper dr. Joost Frieling van de Universiteit Utrecht, de hoofdauteur van het artikel. “We wisten al dat zeewater op hogere breedtegraden veel warmer kon worden. In tijden dat de CO 2 -concentratie in de atmosfeer veel hoger was vergeleken met vandaag, werd zeewater in deze streken zelfs warmer dan vandaag de dag in de tropen. Maar over de tropische gebieden is juist weinig bekend. Er is discussie over hoeveel effect stijgende CO 2 -concentraties op temperaturen in de tropen hebben, zowel in het verleden als in de toekomst.”