NWA startimpuls voor het versterken van de positie van jongeren

Werkpaketten

Het JOIN-programma is samengesteld uit vijf coherente en complementaire werkpakketten, die elk zijn samengesteld uit verschillende bouwstenen. De grootste wetenschappelijke uitdaging in het programma is het vruchtbaar verbinden van verschillende onderzoekstradities rondom concrete, thematische vragen. Vanuit de Universiteit Utrecht zijn naast van Bavel vijf onderzoekers betrokken bij het programma. Vanuit de faculteit Geowetenschappen is hoogleraar Innovatiewetenschappen prof. dr. Koen Frenken betrokken. Prof. dr. Paul Roselie is vanuit de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie betrokken. Vanuit Sociale Wetenschappen maakt hoogleraar pedagogiek prof. dr. Micha de Winter onderdeel uit van een werkpakket. De faculteit Geesteswetenschappen is vertegenwoordigd door taalkundige dr. Sterre Leufkens en vanuit het departement Media- en Cultuurwetenschappen dr. Koen Leurs.