Non-discriminatie in verkiezingstijd

Bijna alle politieke partijen doen voorstellen om ongelijke behandeling en discriminatie te bestrijden. Tijdens een recent verkiezingsdebat ging het zelfs over de vraag of artikel 1 van de Grondwet aangepast moet worden. Kennelijk vinden we non-discriminatie allemaal belangrijk. Maar, constateert Hoogleraar Fundamentele Rechten Janneke Gerards in een stuk op Publiekrecht & Politiek, wie de partijprogramma’s leest ziet al gauw dat partijen vooral hun eigen achterban willen beschermen. Ook kunnen lang niet alle voorstellen juridisch door de beugel.

Bedenk wel, zegt Janneke Gerards, dat ons rechtsstelsel ongelijke behandeling op zichzelf helemaal niet verbiedt. Sterker nog, vaak is ongelijke behandeling heel wenselijk: differentiatie en precisiewerk zijn vaak beter dan een algemene ‘one size fits all’-regeling. Maar dat moet dan wel gebaseerd zijn op neutrale, objectieve en rationele afwegingen. Regelgeving die gebaseerd is op vooroordelen of te brede stereotypen werkt immers niet, betoogt Gerards. Ook daarom is het maar de vraag of sommige voorstellen effectief zullen zijn – nog afgezien van het feit dat ze in strijd zijn met de Grondwet.

Gerards ziet overeenstemming én verdeeldheid als het gaat om voorstellen om de Grondwet aan te passen maar ook waar het gaat om concrete maatregelen om discriminatie te bestrijden. Kortom, wat we precies kunnen verwachten van een nieuwe kabinetsperiode op dit gebied hangt af van de kiezers die naar de stembus komen. Hun stem zal laten zien of er een voorkeur is voor uitsluiting en discriminatie jegens minderheidsgroepen, of juist voor insluiting, diversiteit en dialoog. Vervolgens zullen de partijen in het politieke debat moeten bekijken welke maatregelen daar dan bij passen.

