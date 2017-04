Nieuw inzicht in ontwikkelingsstoornis hersenen

Sleutelpositie

Voor de aanmaak van nieuwe cellen moet het DNA gekopieerd en verdeeld worden. Een cellulaire structuur die spoelfiguur wordt genoemd, trekt het DNA uit elkaar. De foto laat een microscopische opname zien van DNA (blauw) in een spoelfiguur. Het eiwit ASPM blijkt hierin een sleutelpositie te hebben: het bevindt zich aan beide kanten op de ‘polen’ (geel) van de spoelfiguur.

Positionering van de spoelfiguur

Het onderzoek laat zien hoe ASPM op moleculair niveau zijn werk doet en waarom het zo belangrijk is. In samenwerking met het eiwit katanin, is ASPM verantwoordelijk is voor de regulatie van de organisatie en positionering van de spoelfiguur. “En het is deze positionering die mede bepaalt hoe de dochtercellen zich ontwikkelen: worden het kopieën van nieuwe cellen of ontwikkelen ze zich tot zenuwcellen”, legt Akhmanova uit.

Veel breder inzicht

Dat een afwijking in het eiwit ASPM leidt tot microcephalie kan dus nu op moleculair niveau beter begrepen worden. Maar de uitkomsten van het onderzoek geven een veel breder inzicht, waardoor mogelijk ook andere oorzaken verklaard of opgespoord kunnen worden.

Evolutionair heel bijzonder

Akhmanova’s fascinatie voor de ontwikkeling van de hersenen wordt overigens niet alleen bepaald door ziekte. “Zelfs de meest verwante apen hebben veel minder hersencapaciteit dan wij. Onze hersenen maken ons tot wat we zijn. De ontwikkeling van onze hersenen is dus evolutionair heel bijzonder.”

Publicatie

“Microtubule minus-end regulation at spindle poles by an ASPM–katanin complex”

Kai Jiang*, Lenka Rezabkova*, Shasha Hua*, Qingyang Liu*, Guido Capitani, A. F. Maarten Altelaar*, Albert J. R. Heck*, Richard A. Kammerer, Michel O. Steinmetz and Anna Akhmanova*

Nature Cell Biology 24 april 2017, http://dx.doi.org/10.1038/ncb3511

*Verbonden aan de Universiteit Utrecht

Meer informatie

Website Cell Biology

Dit onderzoek maakt deel uit van Science for Life van het interdisciplinair onderzoeksprogramma Life Sciences van de Universiteit Utrecht

Contact

Monica van der Garde, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen, m.vandergarde@uu.nl, 06 13 66 14 38