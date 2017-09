Nieuw Innovatielab Leefomgeving meet luchtkwaliteit op Utrecht Science Park

Samen nieuwe ideeën verkennen

De ambities reiken verder. Het USP Innovatielab Leefomgeving verbindt een brede community van wetenschappers, studenten en bewoners op het Utrecht Science Park om in open innovatie nieuwe ideeën te toetsen of te verkennen in kleine pilotprojecten. De resultaten kunnen vervolgens worden ingezet in andere stedelijke of landelijke gebieden. Hiermee wil het Innovatielab een motor zijn voor verbetering van de gezondheid in de leefomgeving.

"Dit innovatielab biedt een testbed voor nieuwe technologie om het milieu én de daarmee samenhangende gezondheid te meten", zegt Roel Vermeulen, onderzoeker bij het IRAS (UU, faculteit Diergeneeskunde) en betrokken bij het innovatielab. "Met deze nieuwe technologieën, zoals goedkope sensoren, kunnen onderzoekers, overheden en burgers straks de leefomgeving beter in kaart brengen. Zo verzamelen we nieuwe wetenschappelijke kennis om nieuw beleid en interventies te implementeren en dragen we tegelijkertijd bij aan een maatschappelijk debat over de leefomgeving."

Gezondheid in de leefomgeving

Het USP Innovatielab Leefomgeving biedt een brede en laagdrempelige experimenteerruimte voor nieuwe technologie gericht op leefomgeving en gezondheid. Infrastructuur en technologie zijn beschikbaar om experimenten op te zetten rond toepassing van milieusensoren, combinaties te maken met het monitoren van gezondheidsparameters, ‘citizen science’-projecten, slimme big-datatoepassingen en ontwikkeling van apps voor de leefomgeving.