Nieuw college DWDD University: 'Spionage' door Beatrice de Graaf

Op 25 mei 2017 geeft prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen) een nieuw college: DWDD University - Spionage. De Graaf gaat verder waar zij vorig jaar bij haar college over Terrorisme is opgehouden: onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten ons beschermen tegen aanslagen van terroristen of cyberattacks van buitenlandse mogendheden. Maar hoe zit die wereld in elkaar? In DWDD University: Spionage ontsluiert Beatrice de Graaf mysteries over inlichtingendiensten, geheime operaties en spionageschandalen.