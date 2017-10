Niet alle complottheorieën zijn onzin

De bermudadriehoek bestaat, 9/11 is veroorzaakt door de overheid en aids is gemaakt door mensen. Deze beweringen gelden voor de een als waarheid, maar klinken voor menig ander als klinkklare onzin. Zijn complotdenkers paranoïde gekken? Het NRC publiceerde afgelopen week een interview met socioloog Jaron Harambam over de complotdenkerscultuur in Nederland, waarin Harambam betoogt dat ze soms gelijk hebben.

Onomstotelijke waarheid op losse schroeven

Dé complotdenker bestaat niet, zo bleek uit zijn onderzoek. Er is meer diversiteit dan de bestaande stereotypen onder Nederlandse complotdenkers. Ze variëren in opleidingsniveau, leeftijd en achtergrond. Veel van hen verzetten zich ook tegen het label complotdenker. Kritisch denker of onafhankelijk onderzoeker vinden zij een betere naam, zegt Harambam.