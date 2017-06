“Niet al het bosherstel is gebaseerd op best practices, en dat wil ik veranderen”

Jaboury Ghazoul, hoogleraar Ecosystem Management aan ETH Zürich, is benoemd op de Prins Bernhard Leerstoel voor Internationaal Natuurbehoud aan de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek zal doen naar best practices in bosherstel. “Er loopt wereldwijd veel bosherstel, maar onze kennis loopt nog achter op de praktijk. Niet al het bosherstel is op dit moment gebaseerd op best practices, en daar wil ik verandering in brengen.” Op 12 juni spreekt Ghazoul zijn oratie uit in het Academiegebouw in Utrecht. Eerder op de middag vindt een seminar over natuurbehoud plaats, waarbij Prins Constantijn aanwezig is.

“Wereldwijd zijn er veel bossen aan het veranderen,” legt Ghazoul uit. “Waar we in het verleden veel bos hebben verloren om allerlei redenen, herstellen veel van deze plekken zich nu weer tot het oorspronkelijke bos. Dat gebeurt op verschillende manieren: sommige plekken worden verlaten en herstellen zich op een natuurlijke manier. Andere plekken worden actief hersteld door overheden of ngo’s. We zien die ontwikkelingen in Europa en Noord-Amerika, maar ook in veel tropische landen. In Sabah, Maleisië, lopen er bijvoorbeeld partnerschappen tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoekers om bossen te herstellen, wat goed is voor zowel het klimaat als de biodiversiteit.”

Wereld Natuur Fonds

Al sinds de oprichting in 1987 wordt de Prins Bernhard Leerstoel mede gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds. Volgens WNF speelt de Prins Bernhard Leerstoel al dertig jaar een cruciale rol in het verbinden van wetenschap en de praktijk van internationale natuurbescherming. WNF-directeur Kirsten Schuijt: “Het onderzoek van de huidige leerstoelhouder, professor Jaboury Ghazoul, sluit naadloos aan op de uitdagingen waar WNF bijvoorbeeld mee te maken heeft in een land als Indonesië waar steeds meer leefgebied van orang-oetans moet wijken voor plantages. In de nieuwe strategie van het Wereld Natuur Fonds ligt nu veel meer de nadruk op de zogeheten landschapsbenadering. We kijken dan ook uit naar de resultaten van zijn veelomvattende onderzoek.”