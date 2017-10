New Scientist publiceert special over onderzoek(ers) van Utrecht Life Sciences

Op 17 oktober publiceerde het maandelijkse wetenschapsmagazine New Scientist een speciale uitgave over Utrecht Life Sciences (ULS), met artikelen over verschillende onderzoekers van de Universiteit Utrecht (faculteiten Diergeneeskunde en Bèta), het UMC Utrecht en Utrecht Life Sciences.

De verhalen in deze special geven een kijkje in de keuken van het leven van onze onderzoekers, de verschillende disciplines waarin zij werkzaam zijn en hoe belangrijk het is om met elkaar samen te werken, zegt ULS-voorzitter en decaan van de faculteit Diergeneeskunde Wouter Dhert in het voorwoord.

Zo lopen we mee met Bart Spee tijdens een 'Dagje levers printen' (p 14-16) in zijn celkweeklab. Hij laat daarin zijn fascinerende onderzoek zien naar leverziekten bij honden en stamceltherapie. In de column van IRAS-hoogleraar Dick Heederik lezen we over de 'Risico's op het platteland' (p 17) door het wonen vlakbij intensieve veehouderijen. Roel Vermeulen (hoogleraar milieu-epidemiologie) geeft zijn opinie over wetenschappers die meer dan ooit in de maatschappij moeten staan en de kwaliteit en integriteit van onderzoek en onderwijs nog beter mloeten bewaken (p 21). Verder een infographic over zijn Project Exposoom dat de factoren in kaart brengt waaraan we worden blootgesteld en hoe die onze gezondheid beïnvloeden (p 30-31).

Daarnaast twee interviews met Spinozapremie 2017 laureaten Albert Heck (hoogleraar Bètawetenschappen) en Alexander van Oudenaarden (hoogleraar UU/UMC Utrecht en wetenschappelijk directeur Hubrecht Institute). Miriam Koopman (UMC Utrecht) vertelt hoe zij haar onderzoek naar dikkedarmkanker combineert met een functie als internist-oncoloog.

Nieuwsgierig geworden? Hier kun je alle verhalen nog eens rustig nalezen. Veel leesplezier!