“Een euro, een euro alstublieft”. Het is geen zwerver, maar een radio die vraagt om geld. Wat moet je daar nou mee?

Bedelende radio’s of mensen in hokjes als hedendaags rariteitenkabinet. Het werk van kunstenaar Dries Verhoeven intrigeert dr. Sigrid Merx (Media en cultuur, UU). Hij maakt beelden waar we ons ongemakkelijk bij voelen. Moet goede kunst soms schuren?