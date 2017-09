Minimaal een derde van de gletsjers in Azië zal verdwijnen

'Dit zet de waterbeschikbaarheid in de regio sterk onder druk'

"Op dit moment ligt de wereld niet op koers om de opwarming van de aarde tot die 1,5 graden Celsius te beperken", zegt fysisch-geograaf en hoofdauteur Philip Kraaijenbrink van de Universiteit Utrecht. "Het ligt helaas meer voor de hand dat in Azië tussen de 49 en de 65 procent van het ijs voor 2100 zal smelten. Dat zet de waterbeschikbaarheid in de regio sterk onder druk."

Problematisch is vooral dat de hooggelegen gebieden in Azië veel sneller opwarmen dan het globale gemiddelde, waardoor ze erg vatbaar zijn voor klimaatverandering. Het onderzoeksteam, dat verder bestaat uit Walter Immerzeel, Marc Bierkens en Arthur Lutz, benadrukt dat er sterke lokale verschillen kunnen zijn. "Een grote gletsjertong in het noorden van Pakistan met een dikke laag puin erop zal minder snel reageren op een verandering van temperatuur dan een kleine gletsjer in het regenklimaat van Nepal", aldus onderzoeksleider Immerzeel.

Verdwijnende gletsjers zijn een groot probleem voor de miljoenen mensen die deels van het smeltwater afhankelijk zijn. "Smeltwater is slechts één aspect van de watercyclus, maar klimaatverandering heeft impact op alle onderdelen daarvan. In toekomstig onderzoek gaan we de impact van klimaatverandering op de hele waterbalans in de regio in kaart brengen, met name de extremen zoals periodes van extreme droogte of overstromingen."