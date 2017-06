Mijn perfecte beachbody

Met de zonnige temperaturen is het ook weer tijd voor de bikini's en zwembroeken. Maar heb je wel het juiste lichaam om jezelf in zwemkleding te vertonen? Magazines, instagram en reclames wijzen voortdurend op de eisen waar het perfecte strandlichaam aan moet voldoen. In een artikel op De Correspondent beschrijft Bregje Hofstede de paradoxale situatie dat we best weten dat de beelden onrealistisch zijn, maar er toch aan willen voldoen. Ondanks dit besef, lokken de geairbrushte foto's een reactie uit waar we weinig controle over hebben. We gaan aan de salades, sapjes en fitness-zomerabonnementen. Maar worden we daar gelukkiger van? Misschien is het gemakkelijker ons schoonheidsideaal aan te passen, dan een geïdealiseerd (en gephotoshopt) lichaam te bemachtigen.

Afgelopen voorjaar besprak antropoloog dr. Noortje van Amsterdam (UU) naar aanleiding van de documentaire Beauty CULTure hoe dit soort beelden ons begrip van schoonheid en gezondheid beinvloeden. Ze wees daarbij op de normatieve invloed van ons idee van schoonheid. Iemand die obees is vinden we niet alleen minder mooi, we denken ook minder van hem/haar. Lees meer in het blog 'The beautiful body in perspective'.

