Merlijn Staps wint scriptieprijs Graduate School of Natural Sciences

Maarten Bransen

Maarten Bransen combineerde natuur- en scheikunde in zijn masterscriptie, getiteld “Synthesis and Self-Assembly of Gold and Gold-Silver Nanorods”. Hij ontwikkelde nieuwe chemische technieken om extreem kleine deeltjes op een gecontroleerde manier te maken en gebruikte zeer gevoelige 3D-elektronenmicroscopie om de deeltjes die hij had gemaakt te analyseren. Deze technieken zijn zeer gevoelig en door één foutje kan het hele experiment mislukken. Ondanks Bransens nauwkeurige werkwijze mislukten er aardig wat pogingen, zoals hij in zijn scriptie beschrijft. Bransen bleef echter doorgaan, en documenteerde zijn ervaringen om betere werkprocedures te creëren voor toekomstig onderzoek. Zowel Bransens scriptiebegeleider als de jury waren zeer onder de indruk van de kwaliteit van het proefschrift en de hoeveelheid beschreven experimenten.

Abe Wits

Het proefschrift van Abe Wits (Computing Sciences) heet “Estimating Aggregations over Joins”. Wits onderzocht en ontwikkelde een methode om geschatte antwoorden op zoekopdrachten in databases te berekenen waarbij een computationeel intensieve koppeling tussen twee relationele tabellen nodig zou zijn, zonder die koppeling daadwerkelijk te hoeven maken. Wits’ methode levert veel sneller antwoorden op, terwijl de onnauwkeurigheid van het resultaat beperkt en voorspelbaar wordt gehouden. Wits controleerde zijn ideeën in experimenten met synthetische datasets, waarbij zijn methode leidde tot veel betere prestaties en een kleinere onnauwkeurigheid in vergelijking met huidige methoden. De jury heeft de scriptie met veel plezier gelezen, en gaf aan dat deze in een technische, maar zeer duidelijke stijl is geschreven.

