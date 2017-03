Meer kans op longontsteking in omgeving van pluimveebedrijf

Mensen die in de buurt van een pluimveebedrijf wonen, hebben elf procent meer kans op een longontsteking. Daarover publiceren Lidwien Smit en haar collega's van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) en UMC Utrecht in het internationale wetenschappelijke tijdschrift over longaandoeningen Pneumonia.

"We wisten al dat er in de omgeving van pluimveebedrijven een verhoogd risico was op longontsteking", zegt Smit, eerste auteur van het artikel. "Maar wij hebben nu ook vastgesteld dat luchtvervuiling de meest voor de hand liggende oorzaak is van deze longontstekingen. Omwonenden blijken veel meer pneumokokken in hun keel te hebben, dat zijn bacteriën die een longontsteking kunnen veroorzaken. Zij hebben daardoor dus meer kans om ziek te worden."

Stofdeeltjes

Pneumokokken komen veel voor, ook in gebieden zonder pluimveehouderijen. "Dat is dus een teken dat deze bedrijven geen specifieke bacteriën of virussen verspreiden die het risico op longontsteking verhogen. Onze conclusie is dat de stofdeeltjes bij de pluimveebedrijven de boosdoener zijn achter de longontstekingen."

Meer afstand, minder risico

Vanaf een afstand van 1,15 kilometer van een pluimveebedrijf neemt het extra risico snel af, aldus de onderzoekers. Bij anderhalve kilometer is er zelfs geen sprake meer van een verhoogd risico. "Wij hebben bijna duizend mensen met longontsteking in Noord-Brabant onderzocht, dat is een aardige steekproef. Wij zijn nu bezig om te kijken of we dit effect in latere jaren ook zien. En het zou mooi zijn om dit onderzoek uit te breiden naar andere gebieden met veel pluimvee, zoals de Gelderse Vallei”, aldus Smit.

Het onderzoek loopt al langere tijd en is gesubsidieerd door de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid.

Link naar de publicatie.

