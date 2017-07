Mediatoerisme: is King's Landing het bezoeken waard?

Vanaf vandaag is het zevende seizoen van Game of Thrones ook in Nederland te bekijken. Naar schatting 1 miljoen Nederlanders volgen de hitserie over de strijd om de Iron Throne, de machtszetel van het koninkrijk Westerios. In de serie is deze troon gevestigd in King's Landing, een fictieve stad waar in de echte wereld Dubrovnik het decor voor leent. De NOS interviewde een bewoner van Dubrovnik die niet alleen een figurantenrol heeft in het nieuwe seizoen maar ook fans op sleeptouw neemt langs verschillende filmlocaties in de stad.

Steeds meer plekken zetten in op dit mediatoerisme: zo kennen we natuurlijk de fantastische landschappen uit de Lord of the Rings trilogie (Nieuw-Zeeland), McLaren’s Pub uit How I Met Your Mother (naar McGee’s in New York) en de garage van Walter White uit Breaking Bad, om maar enkele voorbeelden te noemen. Wat is de aantrekkingskracht van deze locaties op fans van series? Verbreek je door een bezoek aan de feitelijke niet de magie van de fictionele wereld? In haar lezing 'Places of the imagination' zet mediawetenschapper Abby Waysdorf (EUR) uiteen hoe wij als kijkers ons verbinden aan de narratieven uit films en series.

Dit najaar bespreekt literatuurwetenschapper dr. Frank Brandsma (UU) waarom Game of Thrones meer dan een fantasy-epos is. Zijn lezing 'Tv-series ontleed: Game of Thrones' is onderdeel van de serie Vierkante Ogen en vindt plaats op donderdag 19 oktober in TivoliVredenburg.

