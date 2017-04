Masteronderzoek over effecten van jacht leidt tot publicatie in Science

Er zijn weinig studentenonderzoeken die het zover schoppen, maar vandaag overkomt het Ana Benítez-López: zij is hoofdauteur van een publicatie in Science. Uit haar onderzoek blijkt dat door jacht de aantallen tropische zoogdieren met 83 procent afneemt en er 58 procent minder vogels rondvliegen. Het begon allemaal met haar masteronderzoek aan de Universiteit Utrecht. Pita Verweij, haar Utrechtse begeleider destijds en tevens mede-auteur van dit onderzoek, vertelt hoe het artikel tot stand is gekomen.

“Het was een succesvol onderzoek en het leidde tot een veel geciteerd artikel” memoreert Pita Verweij. Ana Benítez-López werkt tegenwoordig bij de Environmental Science groep aan de Radboud Universiteit. Tijdens haar studie aan de Universiteit Utrecht deed ze bij het Planbureau voor de Leefomgeving onderzoek naar de impact van infrastructuur op biodiversiteit: op welke afstand is er nog een meetbaar negatief effect op vogels en zoogdieren? Rob Alkemade van het Planbureau en Pita Verweij van de Universiteit Utrecht begeleidden haar hierbij.

Terwijl Ana Benítez-López ging promoveren, startte Jasper Eikelboom, ook onder begeleiding van Alkemade en Verweij, als vervolg een masteronderzoek naar de invloed van jacht op populaties van tropische zoogdieren en vogels. Zijn paper heeft potentieel, maar is niet meteen geschikt voor publicatie in Science. Extra data-analyse en een aanvullende dataset zijn nodig.

En zo komt Benítez-López weer in beeld. Samen met Eikelboom, Alkemade, Verweij en Mark Huijbregts, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, komen ze tot het gepubliceerde paper.Verweij: “Op bepaalde afstanden van wegen hebben overbejaging en stroperij geleid tot het zogenaamde ‘lege bossen syndroom’. We hebben het effect van jacht op de krimpende populaties van zoogdieren en vogels voor het eerst op deze schaal kunnen kwantificeren. Dit effect treedt op over grotere afstanden van infrastructuur en is sterker dan men eerst aannam. Dat een masteronderzoek op dit niveau eindigt is uniek”.