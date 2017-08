Maak dat kuurtje toch maar af

Vijfentachtig procent van de antibiotica gebruiken we buiten de ziekenhuizen, dus daar lijkt de meeste winst te behalen. Maar wat valt er te winnen als een patiënt stopt als deze zich beter voelt? Op welk moment van de kuur vindt de selectie plaats? Draagt elke antibioticumpil evenveel bij aan selectie, en stapelt het risico zich per dag op? Of zijn de gevoelige bacteriën al na drie pillen vervangen, en draagt de rest van de kuur nog nauwelijks bij aan het selecteren van resistentie? En als de gemiddelde duur van een kuur afneemt van zes naar vier dagen, neemt dan ook het aantal infecties veroorzaakt door resistente bacteriën met een derde af? Ik vrees dat niemand deze vragen kan beantwoorden.

Zelfmedicatie

Er kleven ook risico’s aan het welgemeende advies. Wat gebeurt er met de pillen die overblijven? Worden die keurig ingeleverd bij de apotheek, of worden ze thuis bewaard en genomen wanneer de eigenaar zelf denkt dat het weer nodig is? Dat laatste – zelfmedicatie – is heel gebruikelijk in met name Oost- en Zuid-Europese landen (waar het resistentie probleem, ook om andere reden, aanzienlijk groter is). Als een paar pillen voldoende zijn om resistente bacteriën te selecteren is het ronduit onverstandig om zelfmedicatie in de hand te werken.

Wat nu te doen met de ‘wetenschap’ dat voor veel infecties geldt dat niet alle patiënten hun kuur hoeven af te maken? De minimaal noodzakelijk duur van een kuur is voor de meeste infecties niet bekend, en die is waarschijnlijk anders voor een gezonde volwassene die een keer een luchtweginfectie heeft dan voor een 85-jarige met veel andere ziekten die drie keer per jaar een luchtweginfectie heeft. We willen natuurlijk ook niet dat patiënten slechter af zijn door het eerder stoppen, maar dat kan alleen vastgesteld worden met grote vergelijkende studies. En dan heb ik het nog niet eens gehad over hoe verschillend mensen het gevoel van ‘zich beter voelen’ beleven.

Dat veel antibioticakuren waarschijnlijk korter kunnen is zeer aannemelijk. Maar wat daarvan het effect gaat zijn op de resistentieproblematiek is onbekend en het zal jaren duren voor we de wetenschappelijke onderbouwing hebben om veilig tegen een patiënt te kunnen zeggen ‘stop maar als u zich beter voelt.’ Tot dan is er geen beter advies dan dat van uw huisarts.”

Marc Bonten, arts-microbioloog en hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC Utrecht.