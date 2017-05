Linda Duits vanavond over mannen die bier drinken, vrouwen die chocolade eten en mensen die daarvan afwijken

Waarom dragen jongens geen roze nagellak? Vanavond legt Linda Duits van de Universiteit Utrecht dit en meer uit tijdens een nieuw college van de Universiteit van Nederland. In welke hokje plaatsen we mannen en vrouwen? Vrouwen houden van chocola, hangen uren aan de telefoon en nemen het liefst wel tien koffers mee als ze op vakantie gaan. Mannen daarentegen drinken graag bier, kijken naar voetbal en dromen van die snelle sportwagen. Ziedaar het stereotype plaatje man versus vrouw. Maar wat als jij buiten dit hokje stapt? Linda Duits onderzoekt waar deze ideeën over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen vandaan komen en wat er gebeurt als jij je hier niet aan houdt.