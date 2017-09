Life Sciences instituten Bèta beoordeeld als wereldtop

De vier Life Sciences onderzoeksinstituten van de faculteit Bètawetenschappen zijn wereldtop, aldus een internationale visitatiecommissie. Hun onderzoek werd uitsluitend beoordeeld met excellent (10x) en very good (2x). “Wij vormen een community die mensen laat excelleren”, constateert prof. Marc Baldus, voorzitter van het overkoepelende ‘Science for Life’.

Science for Life is één van de vier subthema’s van het strategisch onderzoeksthema Utrecht Life Sciences (ULS) van de Universiteit Utrecht. Het wordt gevormd door het Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek, het Institute of Biodynamics and Biocomplexity (IBB), het Institute of Environmental Biology (IEB) en het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS). De instituten tellen samen ruim honderd onderzoeksleiders.

World leading

De vier Science for Life instituten zijn volgens de visitatiecommissie allemaal ‘world leading’. Hun output, zowel in het aantal publicaties als in citaties, is zeer hoog. Op onderzoekskwaliteit scoren de instituten allemaal een 1, oftewel excellent. Dat is mede het resultaat van de samenwerking en kruisbestuiving die er is, stelt Baldus. “Wij zijn een community die echt met veel plezier met elkaar samenwerkt. En juist in de bottom-up samenwerking over de grenzen heen liggen de doorbraken.”