Life Sciences Incubator officieel geopend

Op woensdag 22 maart opende Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen & Medische Technologie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het nieuwe Life Sciences cluster op het Utrecht Science Park. Eind 2016 is het nieuwe verzamelgebouw voor Life Sciences bedrijven, de Life Sciences Incubator, op het Utrecht Science Park opgeleverd. Het is het eerste kantoor-/labgebouw met de hoogste BREEAM-notering, namelijk ‘Outstanding’. Dit is de hoogste beoordeling op het gebied van duurzaamheidsprestaties. In de LSI zitten zowel startende als beursgenoteerde life sciences bedrijven.

De uitstekende infrastructuur op het Utrecht Science Park, de aanwezigheid van toonaangevende organisaties als de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, Hubrecht Instituut, Nutricia Research, Genmab en straks het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), hebben een grote aantrekkingskracht op innovatieve bedrijven. Met name de hoge concentratie van gespecialiseerde life sciences bedrijven zorgt voor veel nieuwe spinoffs. Deze bedrijven willen graag bij elkaar in de buurt zitten om makkelijk kennis en faciliteiten te delen.

Oscar Schoots, directeur van Utrecht Holdings en van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw LSI: “Voor de LSI hebben we gekozen voor een open structuur. We willen juist de samenwerking tussen de bedrijven stimuleren. We zien ook dat dit werkt en dat bedrijven gebruik maken van elkaars faciliteiten. We hebben ook bewust gekozen voor een mix van startende en volwassen bedrijven. Zo kun je van elkaar leren. Om een plek in de LSI te krijgen, is het een voorwaarde dat je met andere organisaties op het Utrecht Science Park samenwerkt.”