Lesmethode voor schrijfvaardigheid Tekster op de markt gebracht

Succesvolle lesmethode

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het cruciaal dat kinderen al op jonge leeftijd leren om zich schriftelijk duidelijk uit te drukken. Toch richt het taalonderwijs op de basisschool zich voornamelijk op lezen, woordenschat en spelling, en minder op schrijven. Docenten zijn vaak ook minder goed toegerust om schrijfonderwijs te geven. Bouwer en Koster hebben Tekster ontwikkeld om hier verandering in te brengen. De lesmethode omvat functionele en motiverende schrijflessen, instrumenten voor het toetsen en beoordelen, aangevuld met scholing voor docenten. Tekster blijkt goed aan te slaan in de praktijk: zowel leerlingen als docenten vinden het plezierig om met de methode te werken. In een grootschalig experiment hebben Koster en Bouwer aangetoond dat Tekster uiterst effectief is. Na vier maanden werken met Tekster boeken leerlingen een vooruitgang van maar liefst anderhalf leerjaar op het gebied van schrijfvaardigheid.

Dubbelpromotie

Koster en Bouwer waren promovendi in een project onder leiding van prof. dr. Huub van den Bergh met als doel om de schrijfvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs te verbeteren. Het project is in 2012 gestart aan de Universiteit Utrecht in samenwerking met Cito en Avans Hogeschool en met financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Koster en Bouwer hebben in 2016 hun onderzoek afgerond met een cum laude dubbelpromotie.

Media-aandacht en prijzen

Het onderzoek van Bouwer en Koster kreeg zeer veel media-aandacht in de aanloop naar hun promotie op 2 september. Ze wonnen met Tekster de NRO-VOR-praktijkprijs en de EARLI (European Association for Research in Learning and Instruction) Award voor het beste paper.

Inspirerende valorisatie

Tekster is een inspirerend valorisatievoorbeeld van hoe een bij de faculteit Geesteswetenschappen ontwikkelde lesmethode daadwerkelijk zorgt voor innovatie in het taalonderwijs in Nederland. Koster, inmiddels eigenaar van Tekster, heeft meer dan 150 zichtzendingen gestuurd naar scholen, Pabo’s en onderwijsadviesdiensten. Ze heeft de methode op dit moment al aan zeven scholen verkocht.