Laetitia Ouillet nieuwe directeur samenwerkingsverband universiteiten Utrecht en Eindhoven en UMC Utrecht

Laetitia Ouillet is benoemd tot directeur van de alliantie tussen de universiteiten van Utrecht (UU), Eindhoven (TU/e) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Ouillet wordt daarmee het boegbeeld van de samenwerking die de drie organisaties eerder dit jaar bekend maakten. De alliantie moet zorgen voor een versnelling en verdieping van gecombineerd onderzoek. Daarvoor investeren de partijen gezamenlijk € 10 miljoen euro.

De universiteiten en het medisch centrum gaan samenwerken op het gebied van poreuze materialen, energie, vitaliteit & sport, regenerative medicine en imaging. De partijen investeren samen € 10 miljoen om nieuwe programmalijnen te ontwikkelen met gecombineerde expertises.

Aanjager

Ouillet is op dit ogenblik directeur van de Strategic Area Energy aan de TU Eindhoven. Ze zal haar huidige functie gaan combineren met haar rol bij de alliantie. Laetitia Ouillet wordt in haar rol als directeur een belangrijke schakel in het bespoedigen van onderzoekprogramma’s en het aanjagen van nieuwe vormen van samenwerking tussen de instellingen, onder meer op het gebied van onderwijs.

De twee universiteiten en het UMC hechten grote waarde aan toekomstige onderzoekssamenwerking en gecombineerde onderwijsprogramma’s. Oplossingen voor medische uitdagingen liggen steeds vaker op het snijvlak van technologie en geneeskunde. UU, TU/e en UMCU streven via samenwerking naar langlopende initiatieven om ruimte te geven aan bestaande en nieuwe onderzoeksprogramma's. Samen willen ze ook werken aan de ontwikkeling van unieke onderzoeksfaciliteiten.