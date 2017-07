Komen de mazelen terug?

Microbioloog Rosanne Hertzberger beet gisteren de spits af van Zomergasten 2017. Aan de hand van filmfragmenten over wetenschappers als Lynn Margulis, Louis Pasteur en Felisa Wolfe-Simon deelde Hertzberger haar enthousiasme over haar vakgebied en haar visie op de wetenschapsbeoefening in het algemeen. Zo pleitte zij voor wetenschappers die ‘buiten de randjes kleuren’ en hun fantasie gebruiken want ‘in de wetenschap moet je soms ook luchtfietsen’. Op de website van de VPRO is een samenvatting van 5 minuten terug te zien.

In het gesprek komt ook het dalende vertrouwen in (wetenschappelijke) instituties en de afname van de vaccinatiegraad in Nederland ter sprake. Hertzberger vraagt zich hardop af of dit probleem zich niet vanzelf oplost wanneer we ‘gewoon weer de mazelen terugkrijgen' (en er dan maar een paar doden moeten vallen). Zijn infectieziekten inderdaad bezig met een opmars? Dit is ook een van de vragen waar microbioloog prof. dr. Roel Coutinho op inging tijdens zijn lezing in 2015. Hij besprak daarbij onder andere de invloed van menselijk gedrag op de verspreiding van moderne epidemieën en het gevaar van antibioticaresistentie door het intensieve gebruik ervan in de vleesindustrie. Meer weten? Kijk zijn lezing ‘Infecties: terug van weggeweest’ terug in ons archief.

