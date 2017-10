Klagen over de politiek

Klaar met het lange wachten

Ook al komt het misschien wel goed met de stabiliteit, dan alsnog zet men vraagtekens bij het proces. VVD’er Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, liet in de Trouw weten klaar te zijn met het lange wachten. Het land heeft een kabinet nodig om aan de slag te gaan met belangrijke vragen die er liggen. Ze vermoedt dat er nu een regeerakkoord komt met afspraken over allerlei details, en dat noemt ze ‘de dood in de pot voor de democratie.’ Het belemmert volgens haar namelijk een open debat in het parlement. Een kabinet moet al werkende weg oplossingen zoeken, meent Broekers-Knol.

Dat klagen over het politieke spel en de precaire positie van democratie in Nederland is iets dat de laatste tijd vaker gebeurt. Denk aan discussies over afgedwongen referenda, zwevende kiezers, partijkartels en splinterpartijen. Is dat terecht? Op woensdag 18 oktober zal Tom van der Meer daar in de serie ‘Tegen de stroom in’ over spreken met oud-politicus Niesco Dubbelboer. Meer weten? Kijk bij het agenda-item 'Democratie geschikt/ongeschikt'

