Jovana Zečević wint Edith Flanigen-prijs

Chemie-onderzoeker Jovana Zečević ontving vandaag de Edith Flanigen-prijs. Het Duitse onderzoekscentrum CRC 1109 kent deze prijs jaarlijks toe aan een succesvolle vrouwelijke wetenschapper in een vroeg stadium van haar carrière. Zečević wint de prijs voor haar buitengewone onderzoeksresultaten op het gebied van metaaloxide-watersystemen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 15.000 Euro, waarvan eenderde vrij te besteden en tweederde geoormerkt voor wetenschappelijke reizen naar het onderzoekscentrum CRC 1109 in Berlijn.

Jovana Zečević doet onderzoek naar het toepassen van geavanceerde transmissie-elektronenmicroscopie voor het karakteriseren van katalysatoren op nanometer schaal, wat het ontwerpen van betere nanomaterialen mogelijk maakt. In 2015 ontving ze een NWO Veni-subsidie voor haar onderzoek, en in hetzelfde jaar publiceerde ze een artikel in Nature over een katalysator met precisie op nanoschaal, die kan worden toegepast om schonere diesel te produceren vanuit duurzamere grondstoffen.