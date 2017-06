Jonge Utrechtse onderzoekers bloggen voor NemoKennislink

Milieuonderzoeker Jetske Vaas en aardwetenschapper Margot Cramwinckel zijn benoemd als nieuwe Faces of Science. Dit betekent dat ze bloggen voor wetenschapsplatform NemoKennislink. In onderstaande filmpjes stellen ze zich voor.

Wetenschappelijk onderzoek wordt niet alleen gedaan door mannen met baarden in witte labjassen. Het zijn juist de enthousiaste jonge onderzoekers die er misschien wel het beste over kunnen vertellen. NemoKennislink geeft met Faces of Science deze jonge onderzoekers een platform, waar ze vol passie kunnen vertellen over hun onderzoek.