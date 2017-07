Jet Bussemaker opent grootste commons-meeting ooit gehouden

Op 10 juli 2017 opent de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jet Bussemaker, de grootste commons-meeting ooit gehouden. Van 10 tot 14 juli verzamelen wetenschappers en mensen uit de praktijk zich in Utrecht tijdens 'the XVI Biennial IASC-Conference: Practicing the Commons'. Er zijn 570 presentaties uit 65 landen, gegeven door academici, burgers en beleidsmakers.

Burgercollectieven

In Europa neemt het aantal burgercollectieven exponentieel toe. In andere delen van de wereld is de trend ook zichtbaar. Burgers laten van zich horen, nemen zelf de touwtjes in handen en organiseren zich in sectoren als zorg, infrastructuur en energie. De stijging van het aantal burgercollectieven, zorgt voor een grote vraag naar kennis en know-how. Hoe regel je het bestuur van een collectief? Welke spelregels zijn effectief? En hoe moeten overheden reageren en meedoen? "Burgercollectieven zijn een zeer welkome aanvulling op markt en overheid", aldus de minister. "De groei van dit soort initiatieven illustreert dat. Wat ik persoonlijk een belangrijke bijkomstigheid vind is dat burgercollectieven de gemeenschapszin – en daarmee de samenleving – versterken.’’