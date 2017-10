Is vertrouwen mogelijk in een wereld zonder wetshandhaving?

Zelfs in afwezigheid van wetshandhaving én in volledige anonimiteit kan reputatie leidend zijn voor vertrouwen in een ander

Reputatie is leidend

De Utrechtse onderzoekers zagen dat er op het dark web wel degelijk geslaagde transacties plaatsvonden. Waardoor was er toch, op de markt waar duistere producten en diensten worden verhandeld, vertrouwen en coöperatief gedrag te ontwaren? Przepiorka: “Er wordt gebruik gemaakt van een reputatiesysteem, net zoals we dat van bijvoorbeeld ebay kennen. Zo kunnen aanstaande kopers zien hoe positief anderen hebben geoordeeld over de verkoper. Hoe beter de beoordeling, hoe sneller de verkoper zijn producten verkocht. Met onze analyse laten we zien dat, zelfs in afwezigheid van wetshandhaving én in volledige anonimiteit, reputatie leidend kan zijn voor vertrouwen in een ander.”

Tijdschriftpublicatie

Samen met collega’s Lukas Norbutas en Rense Corten schreef Wojtek Przepiorka het artikel Order without Law: Reputation Promotes. Cooperation in a Cryptomarket for Illegal Drugs. Dit artikel verscheen recent in het wetenschappelijke tijdschrift European Sociological Review. Het gehele artikel is op te vragen bij de persvoorlichting

