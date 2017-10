Majed Nabod is de winnaar van de Master's Thesis Award 2017 van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). De prijs is aan Majed uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking van de master Financial Management op 12 oktober 2017. Majed volgde de master Financial Management MSc programme. Zijn supervisor was Frank Verbeeten, Hoogleraar Accounting.

Lees meer over het interview dat we onlangs met hem hadden.