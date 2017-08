Interview eerste afgestudeerde UU Fellow Kofi Annan Business School (KABS)

In september 2016 begon Joseph Kaputula uit Zambia als de eerste Kofi Annan Business School (KABS) fellow aan de Universiteit Utrecht. Joseph was ingeschreven in het Masterprogramma Business Development and Entrepreneurship aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Wie is Joseph?

Joseph Kaputula is een enthousiaste, ambitieuze en ondernemende jonge Zambiaanse professional die van plan is zich verder te ontwikkelen als econoom, business developer en academicus. Hij heeft een MSc in International Economics & Business (Universiteit Utrecht) en een BSc in Economics (Copperbelt University-Zambia). Hij is gericht op resultaat, gaat recht op zijn doel af en heeft een proactieve houding wat betreft het vinden van positieve manieren om andere mensen te stimuleren en met ze in gesprek te gaan.

Hoe ben je achter het bestaan van de Kofi Annan Business School Studiebeurs gekomen?

Ik ontdekte KABS toen ik nog enkele maanden te gaan had voor ik mijn bachelor had voltooid. De assistent-decaan (Mr. Moffat Chawala) bracht de drie best presterende kandidaten van onze klas (waarvan ik de tweede was) op de hoogte om ons aan te melden voor de studiebeurs via de Universiteit. Hij nodigde ook twee andere beste kandidaten uit van een marketing and business administration klas. Alle vijf de kandidaten werden via Skype geïnterviewd door Dr. Leendert de Bell en Dr. Hein Roelfsema, waarna ik de studiebeurs won.

Wat was jouw motivatie om je aan te melden?

Sinds mijn middelbareschooltijd ben ik optimistisch over mijn toekomst, het opbouwen van een carrière en het vinden van mijn eigen weg in de academische wereld in het algemeen. Het verlangen naar academisch werk nam nog meer toe toen ik werd toegelaten tot de Copperbelt University voor mijn bachelor. Sindsdien heb ik mezelf beloofd om verder te studeren, vooral in het buitenland. Een droom kwam uit toen ik op de hoogte werd gebracht van de studiebeurs en ik deed mijn best om die te behalen, wat echt de moeite waard was en me een unieke kans bood om in Nederland te studeren.

Hoe was het om in Nederland te studeren?

Mijn studie-ervaring in Nederland is iets dat ik me de rest van mijn leven zal herinneren. Briljante studenten en gelijkgestemden van over de hele wereld ontmoeten, bekend raken met moderne manieren om dingen te doen en simpelweg de geweldige ervaring van me bevinden in een ontwikkeld land waar bijna alles ordelijk en op tijd verloopt. Studeren in Nederland leverde me nog meer kansen op om andere Europese landen te bezoeken, zoals Oostenrijk, België, Duitsland en Hongarije.

Ik moet zeggen dat het een goed besteed jaar was!

Wat heb je geleerd van dit masterprogramma?

Zoals de bedoeling is met dit masterprogramma ben ik uitgerust met wetenschappelijke kennis, analytische tools en praktische vaardigheden voor business development in zowel nieuwe als gevestigde organisaties. Ik ben ook uitgedaagd en heb geleerd om een extra paar ogen te ontwikkelen om complexe uitdagingen die ik tegenkom in deze voortdurend veranderende omgeving op een andere manier te zien en te overdenken. Hierdoor leerde ik de tools die noodzakelijk zijn om elk relevant detail te analyseren om alleen en in teams een bevredigende aanpak te ontwikkelen voor bedrijfskundige/maatschappelijke problemen (ik waardeer echt de teamworkgeest die ik geleerd heb). Als enthousiast academicus heb ik ook geleerd hoe ik op de juiste manier artikelen, tijdschriften en boeken moet peerreviewen. Dit heeft de omvang van mijn onderzoek sterk verbreed. Hierdoor waardeer ik niet alleen de vreedzame maar stimulerende momenten van het debatteren met briljante mensen via academische artikelen, maar zijn mijn academische schrijfvaardigheden ook sterk verbeterd, waardoor ik geen “fluff” en “opvulling” meer nodig heb.

Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd tijdens je verblijf in Nederland?

Er waren talrijke belangrijke lessen. Om een paar te noemen: hoe belangrijk tijd is, de eerlijkheid van mensen, hoe dingen gedaan worden, hoe serieus elke taak is, de vrije manier waarop studenten met hun docenten omgaan.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Mijn plan is om een baan te vinden in het bedrijfsleven, terwijl ik doorga met het vergroten van mijn twee persoonlijke academische startups in Zambia. Ik ben niet van plan om te lang te werken voor ik naar een academische instelling ga als docent. Verder ga ik mijn carrière uitbreiden door door te studeren en ik ben van plan om mijn doctorstitel te behalen vóór mijn 35ste verjaardag.

KABS Fellow 2017-2018

We verheugen ons op het verwelkomen van de toekomstige KABS Fellow Nsamwa Mwale aan het begin van het academisch jaar 2017-2018.