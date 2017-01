Internationale ontwerpcompetitie vraagt ideeën voor de post-fossiele stad

Tijdens het klimaatakkoord van Parijs in december 2015 spraken 195 landen af om de opwarming van de aarde tegen te gaan door de wereldwijde CO2-uitstoot met 95% terug te brengen. Dit besluit verandert ons dagelijks leven radicaal. Wat kunnen we van deze toekomst verwachten? Hoe verplaatsen we ons? Hoe ziet de leefomgeving eruit? En welke nieuwe uitdagingen komen we tegen? De Urban Futures Studio roept lokale en internationale kunstenaars, architecten, fotografen, filmmakers en andere creatieven op de post-fossiele stad van de toekomst tot leven te wekken. Op een manier die tot de verbeelding spreekt en ons in staat stelt de post-fossiele ervaring te horen, te ruiken of proeven.

Op woensdag 11 januari gaat de Post-Fossil City Contest van start. De deadline voor inzendingen is 24 februari. De jury, bestaande uit onder meer architect Winy Maas, de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en wetenschapper Maarten Hajer, selecteert de beste tien inzendingen. Deze ontvangen €1.000 als aanmoediging voor verdere uitwerking. Vanaf 15 juni zijn alle werken te zien tijdens een publiekstentoonstelling in Utrecht. Daar wordt de winnaar bekend gemaakt, die €10.000 ontvangt.

Tijdschema

Lancering Post-Fossil City Contest: 11 januari 2017

Deadline voor inzendingen: 24 februari 2017

Presentatie tien geselecteerden: 16 maart 2017

Opening Post-Fossil City Exhibit en bekendmaking winnaar: 15 juni 2017

Waar zijn we naar op zoek?

Inzendingen in elke vorm en grootte zijn welkom: illustraties en tekeningen, kaarten, 3D-modellen, maquettes, diorama's, scenario's, essays, verhalen en gedichten, video, audio, soundscapes, installaties, interventies, prototypes, et cetera. Een inzending mag de stad als geheel beschrijven, of slechts een bepaald onderdeel ervan.

Achtergrond

Fossiele brandstoffen hebben de wereld zoals we die nu kennen enorm beïnvloed. Ze hebben bepaald hoe we onszelf verplaatsen in onze auto’s, hoe we ons voedsel produceren en consumeren, op welke manier we onze economie draaiende houden, elektriciteit opwekken en onze steden ruimtelijk vormgeven. Maar of we het nu willen of niet, we zijn op weg naar een post-fossiele toekomst — een tijdperk dat steden en de dagelijkse realiteit drastisch zal (her)vormen. Zo sterk dat het moeilijk voor te stellen is hoe deze nieuwe stad eruit ziet, voelt, smaakt en ruikt.

In de twintigste eeuw heeft de auto, meer dan welke technologie ook, onze leefomgeving bepaald. Planners en architecten als Cornelis van Eesteren, Robert Moses en Le Corbusier ontwierpen steden die geschikt waren voor autoverkeer, volledig gericht op efficiëntie. Vandaag de dag worden hun plannen grotendeels beschouwd als achterhaalde utopieën, maar tegelijkertijd bepalen ze nog steeds in grote mate hoe we nadenken over stedelijke ontwikkeling. Wat gebeurt er als we (aspecten van) de nieuwe stad in het post-fossiele tijdperk ontwerpen? Is deze stad een utopie, of juist een dystopie? Welke kansen biedt de post-fossiele stad? En welke obstakels komen we tegen op de weg ernaartoe?