Indonesische ambassadeur bezoekt Summer Schoolprogramma Islamic Banking aan U.S.E.

Op vrijdag 2 juli ontvingen 15 studenten van het nieuwe Utrecht Summer Schoolprogramma Islamic Banking and Finance hun certificaat. In de aanwezigheid van HE I Gusti Agung Wesaka Puja, de ambassadeur van Indonesië in Nederland, en Dr. Lutfi, SE., M.Fin, directeur van STIE Perbanas Surabaya, partner van het programma, vond een informele ceremonie plaats in U.S.E.

Drie deelnemers kregen hun certificaat van de ambassadeur terwijl de andere deelnemers hun certificaat kregen van hun Summer Schoolleraren dr. Abdul Mongide from STIE Perbanas, mrs Rachida Talal-Azimi van de Radboud Universiteit, dr. Raphie Hayat van Rabobank Nederland en prof. dr. en cursusleider Arie Buijs van U.S.E.