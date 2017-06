Incident bij Ornsteinlaboratorium Universiteit Utrecht

Vanmorgen vroeg is in het Ornsteinlaboratorium van de faculteit Bètawetenschappen een persoon aangetroffen die was overleden. Brandweer, politie en ambulance zijn ter plaatse gekomen. Het gebouw is deels ontruimd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Later in de ochtend is een bijeenkomst voor gebruikers van het Ornsteinlaboratorium georganiseerd om hen te informeren. Als meer bekend is over het incident, wordt dit bericht aangevuld. Wanneer het hele gebouw weer vrijgegeven wordt, is op dit moment nog niet duidelijk.