Incident bij Ornsteinlaboratorium betreft medewerker

Maandagmorgen 12 juni is in het Ornsteinlaboratorium van de faculteit Bètawetenschappen een persoon aangetroffen die was overleden. Inmiddels heeft de universiteit met grote verslagenheid geconstateerd dat het gaat om een medewerker.

De politie heeft vastgesteld dat het niet gaat om een misdrijf, noch om een ongeval. Het politieonderzoek is afgerond. Wanneer het Ornsteinlaboratorium weer in zijn geheel in gebruik kan worden genomen, wordt later bekend gemaakt. Op verzoek van de familie stelt de Universiteit Utrecht zich terughoudend op bij het geven van meer informatie.

Brandweer, politie en ambulance kwamen maandagochtend rond negen uur direct ter plaatse. Het gebouw is daarna deels ontruimd geweest. De universiteit heeft om 11.00 uur een informatie-bijeenkomst gehouden voor medewerkers die in het gebouw werken.