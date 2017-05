Impuls voor campus als broedplaats voor onderwijsinnovatie

De Universiteit Utrecht en Ricoh gaan intensiever samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijstechnologie. Daartoe ondertekenden zij vandaag een intentieovereenkomst.

Onderwijsinnovatie is een belangrijk speerpunt in het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht. De voorzitter van het College van Bestuur, Marjan Oudeman, vindt dat samenwerking met bedrijven zoals Ricoh grote kansen biedt. Oudeman: “De mogelijkheden die technologie biedt om onderwijs meer op maat vorm te geven en interactie met studenten te vergroten, groeien snel. Online en blended learning vragen om een goede digitale leeromgeving. In het Utrechtse Teaching and Learning Lab kunnen docenten nieuwe voorzieningen in de praktijk uitproberen. Door samen te werken met ontwikkelaars en producenten van nieuwe producten kunnen in een vroeg stadium van prototyping de effecten van technologie worden getest en producten aangepast en verbeterd.”