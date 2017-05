Impact aardbeving Nepal heftiger door abnormaal dik pak sneeuw

Eens in de 100 jaar

Onder leiding van dr. Koji Fujita van de Nagoya University in Japan verzamelden onderzoekers van het International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) en waaronder hydroloog dr. Walter Immerzeel van de Universiteit Utrecht, meteorologische data en dronebeelden van het gebied. Uit de analyses bleek dat een dusdanige hoeveelheid sneeuw slechts ongeveer eens in de honderd jaar voorkomen. “Ongeveer driekwart van de lawine die neersloeg op Langtang bestond uit sneeuw”, vertelt Fujita. “De overgebleven kwart bestond uit gletsjerijs en puin.”

Een kunstmatige puingletsjer

Zes maanden na de ramp is de Langtangvallei nog steeds bedekt met het puin. “In de vallei is een kunstmatige puingletsjer ontstaan die niet snel zal smelten”, vertelt Walter Immerzeel. “Door rotsen, stenen en puin die er door de aardbeving later bovenop zijn beland kan het ijs niet smelten, en het kan nog jaren duren voordat de vallei weer gletsjervrij is.”

Grotere afbeelding

Publicatie

Fujita, K., Inoue, H., Izumi, T., Yamaguchi, S., Sadakane, A., Sunako, S., Nishimura, K., Immerzeel, W. W., Shea, J. M., Kayastha, R. B., Sawagaki, T., Breashears, D. F., Yagi, H., and Sakai, A.: Anomalous winter-snow-amplified earthquake-induced disaster of the 2015 Langtang avalanche in Nepal, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 17, 749-764, doi:10.5194/nhess-17-749-2017, 2017.

Contact

Dr. Walter Immerzeel, Universiteit Utrecht, W.W.Immerzeel@uu.nl, +31 30 253 6865