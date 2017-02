Immigratiebeperking Verenigde Staten beperkt wetenschappelijk talent ernstig

De vereniging van universiteiten, VSNU, plaatste deze week onderstaand statement over de immigratiebeperking van de Verenigde Staten. De Universiteit Utrecht, lid van de VSNU, onderschrijft dit statement.

Statement

De zeer strikte immigratiebeperkingen in de Verenigde Staten van mensen uit Irak, Syrië, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Yemen (of met een paspoort van een van deze landen) beperken hun mobiliteit in ernstig mate en is ongewenst.

Voor de wetenschap is mobiliteit van wetenschappers over landsgrenzen heen zeer belangrijk. Het zorgt ervoor dat universiteiten wetenschappelijk talent van over de hele wereld kunnen aantrekken.

Niet alleen heeft deze beperking persoonlijk effect op de desbetreffende wetenschappers die nu in de Verenigde Staten werken en studeren, de Amerikaanse wetenschap wordt op deze manier ook afgesloten van en voor wetenschappelijk talent.

Ook wetenschappers die in Nederland in dienst zijn, worden hiermee in hun wetenschappelijke contacten ernstig beperkt. Zij worden immers beperkt in hun mobiliteit, waardoor zij bijvoorbeeld niet naar conferenties of seminars kunnen reizen.

De VSNU steunt de oproep van de European Universities Association (EUA) om het decreet omtrent het immigratiebeleid in te trekken.

