Ieder brein anticipeert anders

Als de basisschoolpilot een succes is, wil Vink de mogelijkheid verkennen om de taak uit te voeren binnen het Utrechtse YOUth-onderzoek, dat een grote groep kinderen in hun ontwikkeling volgt: ‘Met deze werkwijze kunnen we op individueel niveau onderscheiden hoe kinderen verschillen, en wat er in hun hersenen gebeurt. Het voordeel van YOUth is dat je een hele grote sample hebt van 6.000 kinderen: al die onderlinge verschillen geven veel informatie.’

De hersengebieden die bij dit mechanisme betrokken zijn ontwikkelen zich als je opgroeit in een ander tempo: één van de redenen dat adolescenten zich impulsief gedragen. Uiteindelijk komt dit als je volwassen bent bij elkaar, maar dat gaat niet bij iedereen goed. ‘We hebben herhaaldelijk aangetoond dat deze hersengebieden bij mensen met schizofrenie veel minder activatie vertonen.’ Het idee is om verschillende groepen met elkaar te vergelijken. ‘Ik heb onderzoek opgestart waarin we kijken naar hoe de hersenen van kinderen van mensen met psychiatrische problemen zich ontwikkelen. Door deze kennis samen te voegen met die van het YOUth-onderzoek weten we straks beter hoe en waar we moeten bijsturen.’