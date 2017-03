Hulp in de file in het Utrecht Science Park

Utrecht Science Park start met een pilot: Valet File. Studenten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht nemen tijdelijk het stuur over van automobilisten in de file, zodat zij kunnen genieten van een moment ontspanning, nog wat werk kunnen doen of even een krantje kunnen lezen.

De service wordt geïntroduceerd omdat in het Utrecht Science Park (USP) momenteel veel bouwwerkzaamheden plaatsvinden en de bereikbaarheid onder druk staat. Van maart tot september wordt gewerkt aan het belangrijkste verkeersplein in het USP, het kruispunt van de Universiteitsweg/Heidelberglaan.

Studenten aan de slag als Valet File boys/girls