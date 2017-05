Hoogleraar Ten Cate schenkt geldprijs aan SheDecides

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking startte het internationale SheDecides initiatief om in actie te komen tegen het besluit van de Amerikaanse regering een streep te zetten door de financiering van hulporganisaties op het gebied van gezinsplanning (de zogenaamde Global Gag Rule). Deze maatregel slaat een gat van naar schatting 600 miljoen dollar in essentiële voorzieningen, zoals seksuele voorlichting, anti-conceptie, kraamzorg en (veilige) abortus.

John P. Hubbard award 2017

Ten Cate kreeg de John P. Hubbard Award vanwege zijn verdiensten op het gebied van assessment van medische studenten en specialisten in opleiding. Zijn inzichten hebben geleid tot het onderwijskundig model van Entrustable Professional Activities’ (EPA’s), activiteiten die het kenmerk hebben dat ze kunnen worden toevertrouwd als artsen in opleiding voldoende competent zijn. Met de introductie van het begrip EPA voltrekken zich nu wereldwijd veranderingen in het klinisch onderwijs.

De John P. Hubbard Award van de National Board of Medical Examiners in Philadelphia, Verenigde Staten wordt jaarlijks uitgereikt voor baanbrekend onderzoek op beoordeling van medisch studenten en specialisten in opleiding. Ten Cate kreeg op 30 maart 2017 een plakkaat en geldbedrag van 10.000 dollar uit handen van president Peter J. Katsufrakis van de National Board of Medical Examiners (NBME) in Philadelphia.

Op maandag 1 mei geeft Olle ten Cate een toelichting naar aanleiding van de prijs en de speech die hij eerder gaf bij de uitreiking van de Hubbard Award. De bijeenkomst vindt plaats in de gele collegezaal, UMC Utrecht, 16.00 uur.